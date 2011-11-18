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Ekonomi

Füle: Vize kolaylaştırılmalı İSTANBUL (A.A)

18 Kasım 2011 02:59

-Füle: Vize kolaylaştırılmalı İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - AB Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye'ye uygulanan vize konusunda, ''Üye devletlerin kısa vadeli tedbirleri uygulaması ve vize sürecinin kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyoruz'' dedi. Füle, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile Avrupa Politika Merkezinin ortaklaşa düzenlediği ''Türkiye-AB: Ortak Çıkarları Yeniden Değerlendirmek'' isimli konferansın gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve AB'nin ticaret ve yatırımlar aracılığıyla çok yakın olduğunu dile getirerek, Türkiye'deki yabancı doğrudan yatırımların büyük kısmının AB'den geldiğini kaydetti. Türkiye ve AB arasındaki ortak çıkarlara işaret eden Füle, ''AB-Türkiye ilişkilerinin temellerinin daha somut hale getirilmesi bunlardan biri. AB ve Türkiye ilişkileri hassas bir dönemden geçiyor. Müzakere süreci hayal kırıklığı yarattı. Türkiye'nin, AB'nin müzakere sürecini engellediği görüşleri, AB'nin de ek protokolün 27 üye devlette de uygulanması talebi var'' dedi. Füle, hayal kırıklığına bağlı olarak gündem geliştirmemek gerektiğini vurgulayarak, gerçekçi ve uygulanabilir bir şekilde AB ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi anlamına gelen bir ''pozitif gündem'' oluşturulduğunu, bunun ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi. Füle, pozitif gündemin, AB ve Türkiye'nin birbirlerine yaklaşmasını sağlayacağını ve Türkiye'nin reform sürecini destekleyeceğini anlattı. Türkiye-AB ilişkilerinin temel değerlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Füle, ''Üye devletlerin kısa vadeli tedbirleri uygulaması ve vize sürecinin kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyasının vizeyle ilgili sabırsız olduğunu biliyorum'' dedi.

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