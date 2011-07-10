-FÜLE TÜRKİYE'YE GELECEK ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu AB Komiseri Stefan Füle'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Füle'nin, ziyareti kapsamında 13 Temmuz 2011 tarihine kadar Ankara ve İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunacağı ifade edildi. Yapılacak görüşmelerde, 12 Haziran genel seçimlerinden sonra başlayan yeni dönemle birlikte Türkiye-AB ilişkilerine ivme kazandırılması ve müzakere sürecinin ileriye götürülmesi hususlarında atılabilecek adımların ele alınacağı belirtilen açıklamada, buna ilaveten, vize muafiyeti sürecine dair Türkiye'nin beklentilerinin AB tarafına bir kez daha iletileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Füle'nin, yeni Hükümetin oluşumundan sonra ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olması nedeniyle, söz konusu ziyaretin Türkiye-AB ilişkilerinin ileriye götürülmesi bağlamında mevcut iradenin karşılıklı olarak teyidi açısından bir vesile teşkil edeceğine inanılmaktadır" denildi.