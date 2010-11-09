-FÜLE: TÜRKİYE REFORMLARI SÜRDÜRMELİ BRÜKSEL (A.A) - 09.11.2010 - AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde her iki taraf için kredibilite testi olduğunu belirterek, AB üyelerinden oyunun kurallarına bağlı kalmalarını, Türkiye'den de reformları sürdürmesini istedi. Füle, AB İlerleme Raporu ve Genişleme Stratejsi'ni açıkladığı basın toplantısında, Türkiye'nin katılım müzakerelerini siyasi nedenlerle engelleyen ülkelerle ilgili bir soruya şöyle cevap verdi: "(Türkiye'nin üyelik perspektifi konusunda) endişem yok. Türkiye'nin katılım müzakerelerinde hem AB üyeleri hem de Türkiye kredibilite testine tabi. AB üyeleri olarak oyunun kurallarına bağlı kalmamız gerekiyor. Türkiye'nin kredibilite testi ise reformlara bağlılığını sürdürmesi. Çünkü katılım sürecinin motoru reform sürecidir. Çok önemli ve acil olması nedeniyle sık sık alıntıladığım bir cümle var. Türkiye Ankara Anlaşması'na Ek Protokol'ü uygulamalı. Eğer bu olursa Türkiye ile müzakerelerde 8 fasılı açma imkanına kavuşacağız." Füle, Türkiye'nin özellikle 12 Eylül'de kabul edilen anayasa değişikliği paketiyle AB sürecinde önemli siyasi reformları hayata geçirdiğini belirterek, müzakerelerin mevcut hızının kimseyi tatmin etmediğini söyledi. Müzakerelerdeki tıkanıklığın aşılabilmesi için Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkilerini normalleştirmesi yolunda adım atması ve Gümrük Birliği'ne Ek Protokol'den kaynaklanan limanlarını açma yükümlülüğünü yerine getirmesini isteyen Füle, yüzde 100 hazır olmadan hiçbir adayı AB üyeliğine kabul etmeyeceklerini kaydetti.