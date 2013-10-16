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Dünya

Füle: Türkiye ile üç fasıl açılsın

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, AB devletlerini Türkiye ile üyelik sürecini hızlandırmaya çağırdı

16 Ekim 2013 19:59


AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye'nin katılım müzakerelerine ivme kazandırmak istiyor. Füle, Gezi Parkı olaylarının ardından 23 ve 24 numaralı fasılların da açılmasını tavsiye etti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, AB devletlerini Türkiye ile üyelik sürecini hızlandırmaya çağırdı. AB Komisyonu'nun bugün açıklanan İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin geçen 1 yıl içinde attığı olumlu adımlara işaret eden Füle, Türkiye'ye verilen yeni fasıl açma sözünün yerine getirilmesini talep etti. Yalnızca bu fasılla yetinilmemesi gerektiğini vurgulayan Füle, Türkiye'de yürürlüğe konan adalet reformu paketi ve Ankara'nın PKK ile başlattığı barış görüşmelerini övdü.

AB liderleri haziran ayında “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” faslının açılmasını karara bağlamış, ancak açılışı Avrupa Komisyonu'nun bugün açıkladığı İlerleme Raporu'ndan sonraki bir tarihe ertelemişti. Kararda, Türk polisinin Gezi Parkı eylemcilerine sert müdahalesi etkili olmuştu.

 

Yeni fasıl 22 Ekim'de konuşulacak

 

Yeni faslın açılışının AB üyesi ülkelerin dışişleri ve Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının 22 Ekim'de yapacakları zirvede karara bağlanması bekleniyor. Kararın ardından 22. faslın önündeki engeller ortadan kalkmış olacak.

Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 3 Ekim 2005'te başladı. Toplam 35 fasıldan yalnızca 'Bilim ve Araştırma' tüm süreç tamamlanıncaya dek geçici olarak sonuçlandırıldı. Müzakerelere başlanmasından bu yana toplam 12 dolayında fasıl açılabildi. AB'ye üye ülkelerin onay vermesi halinde “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” başlıklı fasılla 3 yıldır ilk kez yeni bir fasıl açılmış olacak.

 

İki fasıl daha

 

AB Komisyonu bunu yeterli bulmuyor. Stefan Füle temel hakları düzenleyen 23 numaralı fasıl ile adalet, özgürlük ve güvenlik alanını kapsayan 24 numaralı faslın da açılmasını istiyor. AB Komisyonu Gezi Parkı olayları sırasında Türk hükümetinin göstericilere sert yaklaşımını eleştirmiş, Ankara'dan ifade ve gösteri hürriyetinin sınırlarının genişletilmesini talep etmişti. AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Gezi Parkı olaylarının, 23 ve 24 numaralı fasılların açılmasının önemini ortaya koyduğunu belirtti.

 

Arnavutluk'a aday statüsü gündemde

 

AB Komisyonu, üye adayı ülkelerin kaydettiği ilerlemeleri her yıl bir raporla değerlendiriyor. Üye adayları arasında Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve İzlanda da bulunuyor. İzlanda'da iş başına gelen AB karşıtı hükümet, Brüksel'le müzakere sürecini dondurduğunu duyurmuştu.

Üye adaylığı gündemde olan ülkeler arasında Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Kosova da yer alıyor. Füle, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele alanında mesafe kaydetmesi koşuluyla Arnavutluk'a aday statüsü verilmesini desteklediğini açıkladı.

 

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