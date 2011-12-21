-Füle: AB'nin görevi tarih yazmak değil BRÜKSEL (A.A) - 21.12.2011 - AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, Ermeni iddialarıyla ilgili bir soruya cevabında AB'nin işinin tarih yazmak olmadığını vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun İsveçli aşırı sol üyesi Mikael Gustafsson'un yazılı soru önergesini cevaplandıran Füle, ''Avrupa Birliği'nin işi tarih yazmak değil, uzlaşmayı sağlamaktır. AB bu kıtada barışı, demokrasiyi, istikrarı ve refahı amaçlayan geleceğe yönelik bir projedir'' dedi. AB'nin Türkiye ve Ermenistan'a normalleşme sürecine bağlı kalarak imzalanan ikili protokolleri ön şartsız olarak makul bir sürede onaylamaları çağrısında bulunduğunu belirten Füle, iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesinin Güney Kafkasya'da güvenlik, istikrar ve işbirliğine önemli katkı yapacağına dikkati çekti. Füle, yazılı soru önergesine cevabında ''geçmişin yaralarının üstesinden gelmek için vizyon, cesaret ve diyalog gerekiyor'' ifadesini kullandı. Füle, aşırı sol milletvekilinin, ''1915'te Süryani ve Ermenilere soykırım yapıldığını kabul etmemesi'' nedeniyle Türkiye'nin AB fonlarından mahrum bırakılması talebine, ''AB sürecindeki yeni reformları destekleyen fonların kesilmesi, uzlaşmayı hızlandırmak için doğru bir yaklaşım değil'' cevabını verdi.