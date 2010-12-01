-FULDEN URAS'A ''ŞEKER OPERASYONU'' SORGUSU İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Şarkıcı Fulden Uras, Kayseri Şeker Fabrikasındaki ''yolsuzluk'' iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ''tanık'' olarak poliste ifade verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine avukatı ile gelen Uras, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne girdi. Burada yaklaşık 2 saat kalan Uras, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün çeşitli gazetelerde yer alan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ile ilgili kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Özışık ile 10 yıldır tanışıklığımız var. Kendisi aile dostumuzdur. Benden ziyade annemle tanışıklıkları daha iyidir. Annemin dostudur'' dedi. Uras, ''tanık'' olarak bildiklerini polise anlattığının altını çizerek, ''Özışık'ın bana araba aldığı doğru değil. Benim bir şoförüm yok. Kendim aldığım arabamı kendim kullanıyorum. İfademde Vedat Ali Özışık'ın yanında çalışan insanların isimlerini bana sordular. Hiç kimseyi tanımadığım için gereken cevapları verdim'' dedi. Uras ve avukatı, daha sonra emniyetten ayrıldı.