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Dünya

Fukuşima'yı işleten şirketten rekor zarar

Japonya'daki depremde zarar gören Fukuşima nüklere santralini işleten Tepco rekor zarar açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Shimizu istifa etti.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Japonya'daki depremde zarar gören Fukuşima nüklere santralini işleten Tepco rekor zarar açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Shimizu istifa etti.


Fukuşima nükleer santralini işleten Tokyo Elektrik Şirketi'ne (Tepco) deprem ve tsunami felaketinin faturası ağır oldu.

Tepco 2010/2011 mali yılında 18 milyar dolarlık zarar açıkladı. Bu, finans sektörü dışındaki şirketler için rekor bir zararı ifade ediyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Masataka Shimizu, radyasyon sızıntısının sorumluluğunu üzerine aldığını ve istifa ettiğini açıkladı. Shimizu yerine atanacak kişinin adını açıklayacağını duyurdu.

Shimizu'nun istifası, büyük şirketlerin başkanlarının yaşanan fiyaskoların ve skandalların sorumluluğunu üstlenmek için görevlerinden istifa etmelerinin sıkça görüldüğü Japonya'da olağan bir gelişme olarak karşılandı.

Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen 8,9'luk depremin ve tsunaminin ardından Fukuşima nükleer santralindeki sızıntı iki ayda kontrol altına alınabilmişti. Ülkede Çernobil'den bu yana en büyük nükleer felaket yaşanmıştı.

Tepco nükleer santralin çevresindeki 30 km'lik alanda oturan 48 bin aileye tazminat ödeyecek.


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