-Fukuşima'ya en az 30 yıl gerekli TOKYO (A.A) - 31.10.2011 - Japonya'da Mart ayında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamiden zarar gören Fukuşima nükleer santralinin güvenli bir şekilde faaliyetlerini durdurması için en az 30 yıla ihtiyaç olduğu bildirildi. Japonya Atom Enerjisi Komisyonu tarafından oluşturulan bir heyetin hazırladığı taslak raporda, ABD'nin Three Mile Island (Üç Mil Adası) nükleer santralinde 1979'daki kazadan sonra nükleer yakıtın santralden çıkartılması işleminin 10 yıl aldığı hatırlatıldı. Fukuşima'daki işlemin daha karmaşık olacağı ve uzun zaman alacağı belirtilen raporda, nükleer yakıt çubuklarını sökme işleminin ancak muhafaza kazanının tamir edilmesinden sonra mümkün olacağı, bunun da en az 10 yıl alacağı ifade edildi. Daha önce yayımlanan bir başka raporda da Fukuşima'yı kapatma işleminin en az 19 milyar dolara mal olacağı tahmin edildi. Yaklaşık 21 bin kişinin öldüğü ya da kaybolduğu depremde ve sonrasındaki tsunamide, santralin 6 reaktörünün 3'ünde erime meydana gelmişti. Hasar gören reaktörlerin büyük ölçüde soğutulduğu açıklanmıştı. Radyasyon sızıntısının azaldığı Fukuşima nükleer santralinin "nispeten" güvenli olduğu düşünülüyor. Fukuşima santralindeki hasar, 1986 Çernobil faciasından bu yana yeryüzünde meydana gelen en büyük nükleer felaket sayılıyor.