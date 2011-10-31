T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fukuşima'ya en az 30 yıl gerekli TOKYO (A.A)

31 Ekim 2011 12:01

-Fukuşima'ya en az 30 yıl gerekli TOKYO (A.A) - 31.10.2011 - Japonya'da Mart ayında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamiden zarar gören Fukuşima nükleer santralinin güvenli bir şekilde faaliyetlerini durdurması için en az 30 yıla ihtiyaç olduğu bildirildi. Japonya Atom Enerjisi Komisyonu tarafından oluşturulan bir heyetin hazırladığı taslak raporda, ABD'nin Three Mile Island (Üç Mil Adası) nükleer santralinde 1979'daki kazadan sonra nükleer yakıtın santralden çıkartılması işleminin 10 yıl aldığı hatırlatıldı. Fukuşima'daki işlemin daha karmaşık olacağı ve uzun zaman alacağı belirtilen raporda, nükleer yakıt çubuklarını sökme işleminin ancak muhafaza kazanının tamir edilmesinden sonra mümkün olacağı, bunun da en az 10 yıl alacağı ifade edildi. Daha önce yayımlanan bir başka raporda da Fukuşima'yı kapatma işleminin en az 19 milyar dolara mal olacağı tahmin edildi. Yaklaşık 21 bin kişinin öldüğü ya da kaybolduğu depremde ve sonrasındaki tsunamide, santralin 6 reaktörünün 3'ünde erime meydana gelmişti. Hasar gören reaktörlerin büyük ölçüde soğutulduğu açıklanmıştı. Radyasyon sızıntısının azaldığı Fukuşima nükleer santralinin "nispeten" güvenli olduğu düşünülüyor. Fukuşima santralindeki hasar, 1986 Çernobil faciasından bu yana yeryüzünde meydana gelen en büyük nükleer felaket sayılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24