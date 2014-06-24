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Dünya

Fukuşima'nın inekleri nükleer kazadan mı etkilendi?

Japonya'daki Fukuşima nükleer kazasının ardından hayvanlarında tanımlanamayan bir deri hastalığının oluştuğunu iddia eden çiftçiler, hasta bir inekle Tokyo'ya çıkarma yaptı

24 Haziran 2014 13:04

Japonya Fukuşima nükleer kazasının ardından yeniden nükleer enerjiye geri dönme işaretleri verirken, nükleer felaketin verdiği hasarın hasıraltı edildiği iddiaları da sürüyor. Yeşil Gazete'nin haberine göre Fukushima’nın öfkeli çiftçileri, üç yıl önce yaşanan nükleer kazasını izleyen süreçte hayvanlarında oluşan ve tanımlanamayan bir deri hastalığının devlet görevlileri kanalıyla araştırılıp teşhis ettirilmesini istiyor. Cuma günü Tokyo şehir meydanına içerisinde büyükbaş hayvan getirdiler.

 

‘Bu beyaz noktalar nedir, biri açıklasın!’

 

“Kibo no Bokujo” (Çiftliğin Ümidi), adında bir sivil toplum kuruluşu hasta hayvanı Tarım Bakanlığı’nın önünde araçtan indirerek bu hastalığın araştırılmasını , reaktör patlamasından sonra hayvanlarının derilerinde oluşan beyaz noktaların gerçek sebebinin ortaya çıkarılmasını istediklerini duyurdu.

Çiftlik , Fukushima Nükleer sahasından sadece 14 km uzaklıkta ve radyoaktif kirlilik sebebiyle sahiplerinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı alanda 350 hayvanı barındırıyor .

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