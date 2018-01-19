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Dünya

Fukuşima'nın 2 nolu reaktöründeki erimiş nükleer yakıta, faciadan 7 yıl sonra ulaşılabildi

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu

19 Ocak 2018 23:35

Japonya'da 2011 yılındaki deprem ve ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin tahliyesi için çalışmalar yürüten ekipler 2 no’lu reaktördeki tehlikeli nükleer yakıt kalıntılarına ulaşmayı başardı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) reaktör enkazında keşif yapmak üzere geliştirilen teleskopik robot kolunun ucuna yerleştirilen kamerayla erimiş haldeki nükleer yakıt yığınının konumunu belirlediğini duyurdu.

Ana soğutma tankının altında bulunan yığının, rektörün basınç tankını eriterek aşağıya sızdığı tahmin edi0liyor. Nükleer yakıt kalıntılarının yerinin tespiti, santralin tümüyle tahliye edilmesi yolunda önemli bir adım.

On binlerce kişi terk etmişti

Fukuşima Nükleer Santralinin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde kaza sonrası soğutma sistemlerinin çalışmaması nedeniyle yakıt tankları erimişti. Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntının ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Fukuşima'daki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin nihai olarak tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

 

 

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