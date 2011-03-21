Fukuşima'dan iyi haber geldi

T24 -

Tokyo Elektrik Enerji Şirketi'nden (TEPCO) bir yetkili, Fukuşima Daiichi nükleer santralinin, basınç yükselmesi yaşanan 3. reaktöründe durumun kontrol altına alındığını söyledi.





Reaktörde basıncın halen yüksek seviyede olmasına karşın durumun istikrarlı olduğunu belirten yetkili, bu nedenle reaktördeki basıncı azaltmak amacıyla çevre için risk yaratacak olan radyoaktif gaz salımı işlemine acil ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.





Japonya Nükleer Güvenlik Ajansından daha önce yapılan açıklamada, 3 numaralı reaktöre su verilmesine ilişkin çabaların işe yaramıyor olması ihtimalinin bulunduğu ve bu nedenle reaktördeki basıncı azaltmak amacıyla bir miktar radyoaktif gaz salınmasının sözkonusu olabileceği bildirilmişti.







2 no'lu reaktörde elektrik arızası giderildi





Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından soğutma sistemi hasar gören nükleer enerji santralinin 2 nolu reaktöründe elektrik arızasının giderildiği bildirildi.





Japon Kyodo haber ajansı, Japon mühendislerin, Fukuşima Daiichi nükleer enerji santralinin 2 nolu reaktöründeki elektrik bağlantısını onardıklarını ve reaktöre elektrik verildiğini duyurdu.





Ajans, ayrıca Tokyo Elektrik Enerji Şirketi'nin (TEPCO,) nükleer enerji santralindeki 2 nolu reaktöre kablo ile bağlı olan 1 nolu reaktördeki kontrol odası, ışıklandırma ve soğutma işlevlerini yeniden çalışır hale getirmeyi amaçladığını belirtti.







Santral kapatılacak





Öte yandan Japonya hükümet sözcüsü Yukio Edano, Fukuşima Daiichi nükleer enerji santralinin, aşırı ısınan reaktörlerinde kontrol sağlandıktan sonra kapatılacağını bildirdi. Edano, enerji santralinin yeniden çalıştırılabilecek durumda olmadığını kaydetti.







Putin: Japonya durumu kontrol altına alıyor





Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Japonya'nın kuzeyindeki Rus adası Sahalin'de yaptığı açıklamada, "Japonya'nın durumu kontrol altına almakta olduğunu" söyledi.





Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'da deprem ve tsunami sonrası radyasyon sızıntısı başlayan nükleer santralde "durumun istikrara kavuşuyor olabileceğini" açıkladı.





UAEK sözcüsü Graham Andrew, buna karşın durumun daha da kötüleşebileceğine dair hala risk bulunduğunu kaydetti.



