Fukuşima'dan endişe verici haber

T24 - Deprem ve ardından oluşan tsunaminin yaklaşık 8 ay önce nükleer felakete yol açtığı Japonya'nın Fukuşima santralinin 2 numaralı reaktöründe nükleer fisyon olduğuna dair belirtiler görüldü.



Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi Tepco, nükleer fisyon oluştuğuna dair belirtiler üzerine zincirleme bir reaksiyonu engellemek amacıyla reaktöre borik asit verilmeye başlandığını açıkladı.

Bir Tepco yetkilisi, henüz ısı, basınç veya radyasyon oranında artış görülmediğini söyledi.



Atom santrallerinde nükleer fisyon, enerji elde etmek amacıyla normalde kontrollü şekilde yürütülüyor.



11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima santralindeki 6 reaktörden 3'üne ağır hasar vermişti. 20 bin kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu depremin ardından sızan radyasyon nedeniyle santralin etrafındaki bölgede yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



