T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fukuşima'dan endişe verici haber

Japonya'nın Fukuşima santralinin 2 numaralı reaktöründe nükleer fisyon olduğuna dair belirtiler görüldü.

02 Kasım 2011 02:00

T24 - Deprem ve ardından oluşan tsunaminin yaklaşık 8 ay önce nükleer felakete yol açtığı Japonya'nın Fukuşima santralinin 2 numaralı reaktöründe nükleer fisyon olduğuna dair belirtiler görüldü.


Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi Tepco, nükleer fisyon oluştuğuna dair belirtiler üzerine zincirleme bir reaksiyonu engellemek amacıyla reaktöre borik asit verilmeye başlandığını açıkladı.

Bir Tepco yetkilisi, henüz ısı, basınç veya radyasyon oranında artış görülmediğini söyledi.


Atom santrallerinde nükleer fisyon, enerji elde etmek amacıyla normalde kontrollü şekilde yürütülüyor.


11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima santralindeki 6 reaktörden 3'üne ağır hasar vermişti. 20 bin kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu depremin ardından sızan radyasyon nedeniyle santralin etrafındaki bölgede yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24