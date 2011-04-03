Fukuşima'daki felaket 100 yıl daha sürebilir

T24 - Fukuşima santralından okyanusa karışan radyoaktif sızıntının kaynağı tespit edildi. Uzmanlar nükleer yakıt çubuklarının soğuyup yerinden sökülebilmesi için en az 50-100 yıl geçmesi gerekebileceğini söylüyor.

Japonya Başbakanı Naona Kan, 1 Mart’taki 9,0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketi üzerinden ancak üç hafta geçtikten sonra dün ilk kez bölgeyi ziyaretini gerçekleştirdi. Felaketzedelerin Başbakan Kan’a ilk sorusu “Ne zaman evlerimizi yeniden inşa edebileceğiz” oldu.

Başbakan “Size yardım için elimizden geleni yardımı yapacağız” dedi, ancak depremden sonra radyasyon yaymaya başlayan Fukuşima nükleer santralından gelen son haberler bunun 50 hatta 100 seneden önce olamayacağına işaret ediyor. Santralden Büyük Okyanusa yüksek radyasyonlu su aktığı tespit edilirken, Japon mühendisler santralın hemen yanındaki bakım havuzundan su sızmasına yol açan deliği bulduklarını ve betonla kapatılmasına çalışıldığını duyurdu. Mühendisler bütün çatlakları bulsalar bile çevrede yaşayanlar için bekleme süresi oldukça uzun olabilir. Zira İngiliz nükleer güvenlik uzmanı Dr. John Price’a göre nükleer yakıt çubuklarının soğuyup çıkarılabilmesi için 50, belki de 100 yıl geçmesi gerekecek. Bu durumda santralın çevresi yerleşime kapanması gündeme gelecek. Nükleer sızıntı nedeniyle bölgede yaşayan 780 bin kişi tahliye edilmişti.