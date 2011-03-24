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Dünya

FUKUŞİMA'DA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI OSAKA (A.A)

24 Mart 2011 10:10

-FUKUŞİMA'DA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI OSAKA (A.A) - 24.03.2011 - Japonya'yı vuran deprem ve tsunami felaketinin ardından hasar gören ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima-Daiçi nükleer santralindeki 3 numaralı reaktörden duman çıkması üzerine askıya alınan çalışmalara yeniden başlandı. Nükleer santralin 3 numaralı reaktörünün bulunduğu binadan dün siyah duman yükselmesi ardından, çalışanlar tahliye edilmişti. Japon Nükleer Güvenlik Ajansı, 3 numaralı reaktörü soğutma çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı. Yetiklilere göre, 11 Mart'ta Japonya'nın kuzeybatısını vuran felakette en fazla hasar gören 3 numaralı reaktörde, uranyum içeren yakıttan daha tehlikeli olan plütonyum oksit ve uranyum oksit karışımından meydana gelen MOX adlı yakıt bulunuyor.

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