-FUKUŞİMA'DA YENİ RADYOAKTİF TEHDİDİ TOKYO (A.A) - 25.03.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima nükleer santralinin reaktörlerinden birinin merkezinde hasar olabileceği bildirildi. Japon nükleer güvenlik kurumunun sözcüsü Hidehiko Nişiyama, 6 reaktörlü santralin 3. reaktöründe "bir şeyin hasar görmüş olabileceğini" söyledi. Nişiyama, hasarın reaktörün çekirdeğinde olabileceğini belirtti. Bu türden bir hasarın çevreye daha ciddi radyoaktif madde yayılma ihtimalini artırdığı kaydedildi.