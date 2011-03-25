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Dünya

FUKUŞİMA'DA YENİ RADYOAKTİF TEHDİDİ TOKYO (A.A)

25 Mart 2011 10:52

-FUKUŞİMA'DA YENİ RADYOAKTİF TEHDİDİ  TOKYO (A.A) - 25.03.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima nükleer santralinin reaktörlerinden birinin merkezinde hasar olabileceği bildirildi. Japon nükleer güvenlik kurumunun sözcüsü Hidehiko Nişiyama, 6 reaktörlü santralin 3. reaktöründe "bir şeyin hasar görmüş olabileceğini" söyledi. Nişiyama, hasarın reaktörün çekirdeğinde olabileceğini belirtti. Bu türden bir hasarın çevreye daha ciddi radyoaktif madde yayılma ihtimalini artırdığı kaydedildi.

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