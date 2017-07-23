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Dünya

Fukuşima'da su altı robotu olası erimiş nükleer yakıt buldu

Temizlik işlerinin on yıllar alması bekleniyor

23 Temmuz 2017 21:25

Bir su altı robotu, Japonya'daki Fukuşima reaktöründe erimiş nükleer yakıt olduğu düşünülen maddelerin ilk fotoğraflarını çekti. Bunların erimiş nükleer yakıt olduğunun onaylanması temizlik faaliyetleri için önemli bir adım olacak.

2011 yılında bir tsunami nedeniyle eriyen Fukuşima Nükleer Santrali'ni işleten Tepco tarafından yayınlanan görüntülerde üç numaralı reaktörün altında lav benzeri taşlar gözüküyor. Bunların erimiş nükleer yakıt olduğunun onaylanması temizlik faaliyetleri için önemli bir adım olacak.

Fukuşima'nın aldığı hasar Çernobil felaketinden beri en büyük nükleer felakete yol açmış ve 200 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Reaktörlerin bir kısmı hâlâ yüksek seviyede radyasyon yaydığı için temizlik faaliyetleri robotlar aracılığıyla yürütülüyor. Temizlik işlerinin on yıllar alması bekleniyor.

Bir Tepco sözcüsü, eriyen nükleer yakıtların 6 yıl içinde yeniden katılaşmış olduğunu düşündüklerini açıkladı.

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