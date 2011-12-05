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Dünya

Fukuşima'da radyoaktif su sızıntısı TOKYO (A.A)

05 Aralık 2011 12:18

-Fukuşima'da radyoaktif su sızıntısı TOKYO (A.A) - 05.12.2011 - Japonya'da dokuz ay önce meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide zarar gören Fukuşima nükleer santralindeki bir arıtma sisteminden 45 ton yüksek oranda radyoaktif su sızıntısı olduğu bildirildi. Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO), santraldeki arıtma sistemlerinden birinin çevresinde bir radyoaktif su gölü bulunduğunu ve sistemin kapatıldığını açıkladı.   TEPCO, daha sonra yapılan araştırmada tesisin beton duvarında suyun okyanusa dökülmesini sağlayan bir kanala radyoaktif su sızdıran bir çatlak bulunduğunu belirtti. Yetkililer, su sızıntısını önlemek için kum torbaları yerleştirildiğini, ancak yaklaşık 300 litre radyoaktif suyun okyanusa karışmış olabileceğini kaydetti.  TEPCO, Fukuşima nükleer santralini yıl sonuna kadar kapatmaya hazırlanıyor. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima santralindeki 6 reaktörden 3'üne ağır hasar vermiş, 20 bin kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu depremin ardından sızan radyasyon nedeniyle santralin etrafındaki bölgede yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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