Fukuşima'da radyasyon düzeyinde ani artış

T24 - Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusunda bugün, 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ve tsunamiden zarar gören Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima 1 nükleer santralinin girişinde, radyasyon seviyesinin sabaha karşı aniden arttığı bildirildi.





Prof. Levent Kurnaz T24 için yazdı: Gerçekten nükleer felaket mi?



'70 teknisyen ölümü göze aldı' haberi için tıklayın











Japon Meteoroloji Ajansı yaptığı açıklamada, merkez üssü başkentin doğusunda yer alan Şiba kentinin açıkları olan depremin, suyun dibinde yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini belirtti.

Binaların uzun bir süre sallandığı depremin ardından tsunami alarmı verilmedi.

Japon Nükleer Güvenlik Ajansının bir yetkilisi yaptığı açıklamada, santralin giriş kapısında radyasyon seviyesinin önce 6,4 mSv yükseldiğini daha sonra da 2,9 mSv düştüğünü belirtti. Radyasyon seviyesi ölçümünde, 10 mSv insan için ölümcül dozu ifade ediyor.

Hükümet sözcüsü Yukio Edano ise Fukuşima santralinde radyasyon seviyesinin her saat başı çok değiştiğini ve sağlığa zararlı oranlara vardığını ifade etti. Yukio ayrıca, santraldeki çalışanların geçici olarak tahliye edilerek, daha güvenli bir yere götürüldüklerini belirtti.

Fukuşima santralinin 3 numaralı reaktörünün tepesinde duman görüldüğünü söyleyen Edano, reaktörün koruma kabının zarar görmüş olabileceğini, bunun sonucunda da reaktörün buhar kaçırmış olabileceğini kaydetti.

Yukio, nükleer bir felaketi önlemek amacıyla, Japon hükümetinin ABD ordusunun yardımına başvurmayı düşündüğünü söyledi.

Japonya’da Fukuşima nükleer santralında dün sabaha karşı meydana gelen dördüncü patlamanın ardından tüketilmiş yakıt depolama havuzunda çıkan yangın ile radyoaktif maddeler doğrudan atmosfere karıştı. Başkent Tokyo’dan Rusya’ya kadar havadaki radyasyon seviyesinde artış tespit edildi. Japon hükümeti, radyasyon seviyesinin insan sağlığını etkileyebilecek düzeye ulaştığını açıkladı ve santralın civarı uçuşa yasak bölge ilan edildi.

Başbakan Naoto Kan, santralın 30 kilometre çevresinde yaşayanların evlerinden çıkmamasını istedi. Santralı işleten TEPCO, tesis çevresinde bir saat duran bir kişi, yıllık izin verilen miktarın sekiz katı kadar radyasyona maruz kaldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Japon yetkililerin şu ana kadar tahliye, sığınak sağlama ve potasyum iyodid stoklarının yeniden konumlandırılması dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.



Kaza derecesi 6 mı?

Bu gelişmelerin ardından Fransa’daki Nükleer Güvenlik İdaresi (ASN) Başkanı Andre-Claud Lacoste, Fukuşima 1 nükleer santralındaki iki numaralı reaktörün durumunun değerlendirilmesinden sonra, kazanın derecesinin, 1 ile 7 arasındaki Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği’ne göre 6 olduğunu belirtti. Ölçeğe göre 1986’da Ukrayna’nın Çernobil nükleer santralında meydana gelen patlamanın büyüklüğü 7 olarak kabul ediliyor. Ancak Japon Nükleer Güvenlik Ajansı, ASN’nin bu açıklamasını teyit etmedi.

Ülkedeki nükleer santral uzmanları ise, Fukuşima’da aşırı ısınan kullanılmış yakıt depolama havuzuna havadan helikopterlerle su sıkılması için ABD ve Japon ordusundan yardım istenebileceğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise Japonya’nın verilerinin, Fukuşima nükleer santralındaki radyoaktivite seviyesinin keskin bir şekilde düştüğünü gösterdiğini açıkladı. Ancak yine de santraldaki sorun tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil.



4 numaralı reaktördeki yangın söndü

Öte yandan Fukuşima Dai-İçi nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe çıkan yangının söndüğü bildirildi.

Japon Nükleer Güvenlik Ajansının sözcüsü Minoru Ogoda AFP'ye yaptığı açıklamada, "Artık ne alevler ne de duman gözüküyor, yangın kendiliğinden sönmüş" dedi.

Deprem ve tsunamiden zarar gören Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe daha önce çıkan yangın da Japonya'da konuşlandırılmış ABD birliğinin askerleri tarafından söndürülmüştü.



50 kahraman ölecek

Fukuşima’daki santralda aşırı ısınan reaktörlere müdahale eden 50 işçi ve mühendis ise kahraman ilan edildi. Bu işçi ve mühendisler yoğun radyasyona maruz kaldıkları için ölüme mahkûmlar. 50 Fukuşima kahramanı için sosyal paylaşım ağları Facebook ve Twitter’da teşekkür ve destek kampanyaları yürütülüyor.



