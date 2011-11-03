-Fukuşima'da korkulacak bir şey yok TOKYO (A.A) - 03.11.2011 - Japonya'da 8 ay önce meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide zarar gören Fukuşima nükleer santralinde dün ortaya çıkan radyoaktif gazın tehlike yaratacak boyutta olmadığı açıklandı. Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Şirketi TEPCO, hasarlı reaktörlerden birindeki radyoaktif gazın herhangi bir kullanılmayan reaktörde meydana gelebilecek kendiliğinden oluşan fisyondan kaynaklandığını bildirdi. TEPCO bu hafta içinde reaktörlerden birinde radyoaktif zenon gazı bulunduğunu açıklamıştı. Gazın beklenmedik nükleer fisyon işareti olduğu, bu nedenle herhangi bir nükleer reaksiyonu önlemek amacıyla reaktöre borik asit verildiği belirtilmişti. TEPCO bugün yaptığı açıklamada, zenon gazının zaten reaktörde bulunduğunu ve sisteme yeni takılan çok hassas bir dedektörün gazı algıladığını duyurdu.