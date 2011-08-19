-Fukuşima'da "radyasyon emen'' ayçiçeği yetiştiriliyor FUKUŞİMA (A.A) - 19.08.2011 - Japonya'da ana ada Honşu'nun doğusunu vuran 9 büyüklüğündeki 11 Mart depremi ve tsunamisi sonucu, erime ve patlamaların olduğu Fukuşima Dai-içi (1 Numaralı) Nükleer Santralı'na 50 kilometre uzaklıktaki Budist Joenji tapınağında radyasyonu emeceği düşünülen ayçiçeği ekiliyor. Joenji Tapınağı'nın Başkeşişi Koyu Abe, ''Fukuşima'ya görünmez kar yağdı ve kolay kolay erimeyecek bu kar çok uzun sürecek kışı getirdi'' diyor. Bölge halkına moral vermek ve radyasyonu emeceği düşünülen ayçiçeği ve başka bitkileri yetiştirmeye ve dağıtmaya başlayan keşişbaşı Abe, ''Biz radyasyonu emeceği düşünülen ayçiçeği, kolza tohumu, domuzotu ve horozibiğini yetiştiriyoruz. Şimdiye kadar en azından 200 bin ayçiçeği ektik ve tohumlarını dağıttık. Fukuşima'da ekilen en azından 8 milyon ayçiçeği var'' derken, 100 kadar gönüllü, Abe'nin radyasyon-botanik girişimine yardım ediyor. Ukrayna'da Çernobil elektrik santralında 26 Nisan 1986'da büyük nükleer kaza olduğunda da, radyoaktif sezyumunu çıkarmak için göletlerde ayçiçeği kullanılmıştı. -Durgunluktan ümit- Başkeşiş Abe, felaket anında ve ardından gelen durgun duyguyu altetmek, halka ümit vermek için harekete geçmenin tek çare olabileceğinden emin. 38 yaşındaki gönüllü Tomoe ise, ''yüzlerce gönüllü, ayçiçeği toplamak için bize geldi. Bu meşguliyet radyasyonun (olası) zararlarını unutmaya yardım ediyor'' derken radyasyondan sorunlu bölgeye yakın bir yerde oturan Mura Akiba da ayçiçeği ve diğer bitkileri ekiyor. Bahçesini tırmıktan geçiren Akiba, ''Dükkandan sebze ve meyve almaktan çok utanıyorum. Hayatımda hiç yapmadım. Ama şimdi, bahçemde yabanmersini ve böğürtlenleri görürken bu sene bunları yemeyebileceğimi düşünüyorum'' diyor. -Tarım-Orman Bakanlığından önce- Japon devletinin Tarım-Orman-Balıkçılık Bakanlığı toprağın nasıl işleneceğine karar vermekten uzak kaldığı zamanda, Abe, kedi başına kirli toprağı toplamaya karar verdi. Abe, ''Hane başına 30 kilogramlık 3 büyük torba alıyoruz. Şimdiye kadar (tapınak dolayına yerleştirilen) 200'den fazla torba aldık. Bu felaketin üstesinden gelmek için bununla tam yüzleşmemiz lazım. Her bireyin hepimizin şevkle çalışarak durumu düzeltmesi gerekiyor'' diyor. 25 yıl önceki Çernobil felaketinden beri en kötü nükleer kaza olan Fukuşima Dai-içi Nükleer Elektrik Santralı'ndaki kazayla birlikte 80 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti. Santralin 100 kilometre uzağına kadar olan bölgelerde sığır eti, sebzeler, süt, deniz ürünleri ve suda yüksek oranda radyasyon tespit edilmişti.