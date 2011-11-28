-Fukuşima santralinin hasta başkanı istifa etti TOKYO (A.A) - 28.11.2011 - Japonya'da Mart ayındaki deprem ve ardından oluşan tsunaminin nükleer felakete yol açtığı Fukuşima santralinin başkanı Masao Yoşida, istifa etti. Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Şirketi (Tepco) tarafından yapılan açıklamada, hastanede bulunan 56 yaşındaki Yoşida'nın sağlık nedenleriyle görevi bıraktığı kaydedildi. Başkanlığı, 1 Aralık itibariyle 54 yaşındaki Takeşi Takahaşi'nin üstleneceği belirtildi. Bu arada bir Tepco sözcüsü, Yoşida'nın hastalığının ne olduğu ve nükleer sızıntıya rağmen felaketten sonra santralde görev yapan başkanın maruz kaldığı radyasyonun rahatsızlığında etkili olup olmadığı konusunda bilgi vermeyi reddetti.