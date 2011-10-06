-Fukuşima santralinden 60 km uzakta yüksek radyasyon TOKYO (A.A) - 06.10.2011 - Bağımsız uzmanlardan oluşan bir ekip, 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami ile nükleer bir felaketin yaşandığı Japon Fukuşima santralinden 60 kilometre uzakta yüksek oranda radyasyon tespit etti. Alınan toprak örneklerinde kilogram başı 307 bin bekerel radyoaktif sezyum olduğu görüldü. Resmi olarak üst sınır ise 10 bin bekerel. Radyasyonun Fukuşima'dan geliyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten uzmanlar, hükümetten, çocuk ve hamileleri güvenli bölgelere tahliye etmesini, en azından sakinleri bölgeden ayrılmaları konusunda uyarmasını istedi. Japon hükümeti geçen cuma, nükleer santralden 20 ile 30 kilometre mesafedeki bölgeyle ilgili uyarısını kaldırmıştı. Santrale 20 kilometre mesafedeki bölge ise tamamen kapalı.