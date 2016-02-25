Fukuşima Nükleer Santrali'ni işleten şirketten itiraf: Santraldeki nükleer erimeyi geç açıkladık

Japonya'da, 2011 yılındaki deprem ve ardından meydana gelen tsunaminin vurduğu Fukuşima Nükleer Santrali'ni işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (Tepco), santralde nükleer erime olduğunu geç açıkladığını itiraf etti.

Radikal'in Japan Times'a dayandırdığı habere göre, Tepco sözcüsü Yukako Handa, aslında kamuoyuna yapılan açıklama için 2 ay beklenmemesi gerektiğini, tsunaminin reaktörü vurmasından kısa bir süre sonra erimenin başladığını açıkladı. Handa, ana reaktördeki hasar yüzde 5'e ulaştığında "nükleer erime" durumunun ilan edilmesi gerektiğine dair açık talimatlar olduğunu, ancak santralde çalışan personelin bunlara uymadığını belirtti.

Tepco, Japon yetkililere felaketten 3 gün sonra ana reaktörlerdeki hasarın yüzde 50'yi aştığını bildirmiş, ancak "nükleer erime" 2 ay süresince kamuoyuna açıklanmamıştı. Diğer yandan, Takahama Nükleer Santrali'nde bulunan ve bu ayın sonlarında yeniden faaliyete geçirilmesi planlanan 4 numaralı reaktörün çalıştırılmasının ertelenebileceği de bildirildi.

Nükleer santrali işleten Kansai Elektrik Enerjisi Şirketi'nden yapılan açıklamada, Fukui eyaletindeki nükleer santralde 34 litre hafif radyoaktif su sızıntısı olduğu ve bunun incelendiği belirtildi. Açıklamada, sızıntının çevreye herhangi bir radyoaktif etkisi olmadığı da kaydedildi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yaşanmasına neden olmuştu.

Fukuşima'da yaşananlar, 25 yıl önce Rusya'da meydana gelen Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösteriliyor. Olay sonrasında 50 nükleer reaktörün faaliyetinin durdurulduğu Japonya'da, şu ana kadar sadece 4 reaktörün yeniden çalışmasına onay verilmişti.