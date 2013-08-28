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Dünya

Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki alarm seviyesi 3'e yükseltildi

2011'deki Japonya depreminde zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen 300 tonluk radyoaktif sızıntının ardından risk seviyesi 1'den 3'e yükseltildi

28 Ağustos 2013 10:52

 

Japonya’da 2011’de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki Tohoku depreminde zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali’nde alarm seviyesi yine artırıldı.

Deprem ve tsunamide zarar görmesinin ardından Fukuşima Nükleer Santrali’nin iki numaralı reaktörde başlayan sızıntı aylar süren bir çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alınabilmişti.

Japon yetkililer, santralde yapılan son ölçümlerin ardından sızıntı seviyesinin resmen 3’e çıkarıldığını duyurdu.

Japon yetkililer, bu açıklamayla birlikte depremin meydana geldiği Mart 2011’de 3 reaktörde sızıntı yaşanmasının ardından, ilk kez sızıntı seviyesini artırmış oldu.

Fukuşima'daki son sızıntının miktarının önceki dört sızıntıdan oldukça fazla olduğunu vurgulayan uzmanlar, 300 tonluk bu sızıntının son derece ciddi sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

 

Pasifik’e sızmasından endişe ediliyor

 

Uzmanlar, çelik tanklardan birinde meydana gelen sızıntının, yeraltından Pasifik sularına hızla ilerlemesinden endişe ediyor ve büyük miktarda radyasyonlu suyu yer altında "zapt etmenin" imkansız olduğunu belirtiyor.

Japonya'daki Nükleer Düzenleme Kurulu, Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif su sızıntısının ciddiyet seviyesinin Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği'nde (İNES) "anomali"den "ciddi olay" seviyesine yükseltilmesini önermişti.

 

Toplam 8 seviye var

 

İNES'te, "Güvenlik açısından önemsiz (0)", "Anomali (1)", "Olay (2)", "Ciddi Olay (3)", "Yerel Sonuçları Olan Kaza (4)", "Geniş Sonuçları Olan Kaza (5)", "Ciddi Kaza (6)" ve "Büyük Kaza'dan (7)" oluşan 8 seviye bulunuyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Nükleer Santrali’nde peş peşe patlamalar meydana gelmiş, soğutma sistemi arızalanarak yakıt çubukları açığa çıkmış ve çevreye önemli ölçüde radyoaktif sızıntı olmuştu. Olay İNES'e göre de "Büyük Kaza" olarak nitelenmişti.

 

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