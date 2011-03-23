Fukuşima Nükleer Santrali'nde tekrar alarm verildi

T24 -





Tokyo Elektrik İşletmesi'nin sözcüsü, dumanın türbinin bulunduğu binadan mı yoksa reaktörün olduğu bölgeden mi geldiğini bilmediklerini belirtti.





Sözcü, 3 numaralı reaktörün kontrol odasındaki görevlilerin tahliye edildiğini kaydetti.







Sudaki radyasyon sınırı aştı





Tokyo'daki hükümet yetkilileri, şebeke suyundan alınan numunelerdeki iyot miktarının 210 bekerel olarak ölçüldüğünü, bebekler için kabul edilebilir yasal sınırınsa 100 bekerel olduğunu belirtti.





Yetkililer, bebeklere şebeke suyunun verilmemesini veya biberonlarını hazırlamak için bu suyun kullanılmamasını tavsiye etti.







ABD meyve ve sebze ithalatını durdurdu





ABD, Japonya'da ortaya çıkan nükleer krizin ardından bu ülkeden süt, meyve ve sebze ithalatını durdurdu.





Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi, radyoaktif kirlilik endişesiyle Japonya'nın kuzeydoğusunda radyasyonun yayıldığı dört bölgeden süt, meyve ve sebze alımının durdurulmasına karar verildiğini belirtti.





Bu arada Japon hükümet sözcüsü Yukiyo Edano, gıda ürünlerinde radyasyon miktarının artmakla birlikte insanlar için tehlike oluşturmadığını belirterek, uluslararası toplumdan aşırı tepki göstermemesini talep etti.





Japonya için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz olduğu bildirilen deprem ve tsunaminin bu ülkeye verdiği zararın 309 milyar dolar civarında olduğu kaydediliyor. 250 binden fazla Japon ise barınaklarda yaşıyor.





Fukuşima nükleer santralinde 11 Mart'taki depremden sonra arızalanan 6 reaktörde ise çalışmalar devam ediyor. Mühendisler, yakıt çubuklarının bulunduğu bölümlerin erimemesi ve daha fazla radyasyon yayılmaması için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.







Ölü sayısı 9 bin 400'ü geçti





Japonya'da deprem ve tsunami felaketlerinin ardından ölenlerin sayısının 9 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 716 kişinin kayıp olduğu belirtildi.







AFAD ekipleri bölgede





Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri, Japonya'da deprem ve tsunaminin en şiddetli hissedildiği bölgelerde yaptıkları arama-kurtarma faaliyetleri ile radyasyon durumunu değerlendirdi.





AFAD Uzman Yardımcısı Hasan Ersolak, telefonla AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem ve tsunaminin en şiddetli etkisini gösterdiği bölgelerde yaptıkları çalışmalarda 3 cesede ulaştıklarını bildirdi.





AFAD'la birlikte bölgeye intikal eden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinden Dr. Emin Güngör, Tokyo'da Narita Havaalanında ölçümler yaptıklarını ve radyasyon seviyelerinin Tokyo'da doğal seviyede ölçüldüğünü anlattı.







Santrali işleten şirkete kredi imkanı





Japon bankalarının, deprem ve tsunamiden sonra arızalanan Fukushima-Daiichi nükleer santralini işleten Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketine elektrik şebekesini yeniden yapması ve finansman durumunu desteklemesi için 25 milyar dolar kredi sağlayabileceği bildirildi.



