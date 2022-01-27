Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki kazanın ardından kansere yakalanan altı genç, operatör şirkete dava açıyor

2011 nükleer felaketinin ardından Fukuşima’da altı genç, nükleer santraldeki kazadan sonraki yıllarda tiroid kanserine yakalanmaları sebebiyle, operatörlere dava açıyor.

BBC’de yer alan habere göre, Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki kaza sırasında 6-16 yaşları arasındaki gençler, radyasyona maruz kalmaları nedeniyle kansere yakalandıklarını söylüyor.

Avukatları, davacı gençlerin hepsinin tiroidlerini aldırmak için operasyon geçirdiğini belirtiyor.

Davacıların, nükleer santralin operatörü Tokyo Electric Power (Tepco) isimli şirkete açtıkları davada 5.4 milyon dolar talep ettiği belirtildi.

Japonya'da 18 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem ve tsunaminin ardından meydana gelen nükleer kazayla ilgili yapılan araştırmanın ilk aşaması 2011 ve 2015 yılları arasında yapıldı. İncelemelerde 18 yaşındaki 300 bin insanda gerçek ya da şüpheli 116 tiroid vakası tespit edildi. BM Komitesi "Yapılan incelemeler nükleer kazaya maruz kalan çocuklarda artan tiroid kanseri vakalarının radyasyonla bağlantılı olmadığını gösterdi. Vakaların artmasının nedeni daha önce uygulanmayan hassas test yönteminin uygulanmaya başlaması" dedi.