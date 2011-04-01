Fukuşima kamikazeleri bir hafta içinde ölecek!

T24 - Son yılların en büyük nükleer krizine sahne olan Japonya’nın Fukuşima nükleer santralindeki krizi kontrol altına almakla yükümlü “Fukuşima 50” grubuna mensup personel, maruz kaldıkları ölümcül radyasyon nedeniyle birkaç hafta sonra ölecek.

11 Mart’ta yaşanan 9,0 büyüklüğündeki deprem ve neden olduğu tsunamiden dolayı büyük hasar gören santralde başlayan radyasyon sızıntısını önlemeye çalışan 300 kişilik personelden birinin annesi, santraldeki tüm çalışanların ölümü kabullendiğini söyledi.

Adı açıklanmayan çalışanın annesi, "Fukuşima kamikazeleri" olarak anılmaya başlayan personelin içinde bulundukları durumu kendi aralarında değerlendirdiklerini ve büyük olasılıkla öleceklerini bildiklerini belirtti.

Radyasyonla mücadele eden oğlu adına konuşan anne, “Oğlum ve meslektaşları bu konuyu derinlemesine tartıştı ve gerekirse ölmeyi kabullendiler” dedi.

Teknisyen, asker ve itfaiyecilerden oluşan, 50 kişilik gruplar halinde çalışan 300 personel, nükleer santraldeki krizi önlemek için birçok defa yüksek seviyede radyasyona maruz kaldı.

‘Dünya önlem almalı'

Son yılların en büyük nükleer kriziyle boğuşan “Fukuşima 50” grubu ölümü kabullenmişken, Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, 2011’in sonuna kadar dünyanın nükleer güç alanında yeni güvenlik standartları belirlemesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

11 Mart’taki felaketin ardından Japonya’yı ziyaret eden ilk yabancı lider olan Sarkozy, G20 ülkelerine güvenlik standartlarının tartışılacağı bir konferans yapılması çağrısında bulunacak.

Tarihin en maliyetli felaketi olarak kabul edilen depremin ardından, Japon hükümetinin 120 milyar dolarlık acil yardım bütçesi oluşturması bekleniyor.



