Fukuşima işçileri tazminat istiyor

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları Fukuşima santralinde nükleer felakete neden olmuştu.
Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO), enkaz üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.
"Fukushima Minyu" gazetesinin haberine göre, enkaz bölgesinde görevli 4 işçi, kaza riski primlerinin gasp edildiği gerekçesiyle yargı yoluna gitti.
İkisi taşeron firmada çalışan işçilerin toplam 90 milyon yen (yaklaşık 650 bin euro) maddi tazminat talebinde bulunduğu bildirildi.
Mahkeme dilekçesinde, "olayın yargıya taşınarak, Fukuşima enkazında görev yapan işçilerin zorlu çalışma koşulları ve sömürünün de gündeme getirilmek istendiği" vurgulandı.