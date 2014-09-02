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Dünya
Deutsche Welle

Fukuşima işçileri tazminat istiyor

Japonya'da nükleer felaketin meydana geldiği Fukuşima'da çalışan işçiler, tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

02 Eylül 2014 14:58


Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları Fukuşima santralinde nükleer felakete neden olmuştu.

Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO), enkaz üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

"Fukushima Minyu" gazetesinin haberine göre, enkaz bölgesinde görevli 4 işçi, kaza riski primlerinin gasp edildiği gerekçesiyle yargı yoluna gitti.

İkisi taşeron firmada çalışan işçilerin toplam 90 milyon yen (yaklaşık 650 bin euro) maddi tazminat talebinde bulunduğu bildirildi.

Mahkeme dilekçesinde, "olayın yargıya taşınarak, Fukuşima enkazında görev yapan işçilerin zorlu çalışma koşulları ve sömürünün de gündeme getirilmek istendiği" vurgulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponyaFukuşimaMartTokyo ElektrikMinyu34;Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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