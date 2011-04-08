Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali boşaltıldı!

T24 - Japonya’da yerel saatle dün 11.39’da 7.4 şiddetinde deprem oldu ve tsunami tehlikesine karşı halktan yüksek yerlere çıkmaları istendi. Yetkililer, Daiçi Santrali'nde bir sorun olmadığını açıkladı ancak soğutma çalışmalarına katılan işçiler boşaldıldı.



Geçen ay tarihinin en büyük depremiyle sarsılan Japonya’da dün yerel saatle 11.39’da, 7.4 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı. Adanın 40 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen depremin merkez üssünün, tıpkı 11 Mart’ta yaşanan 9.0 büyüklüğündeki deprem gibi Honşu adasının Sendai bölgesi olduğu açıklandı. Japon Meteoroloji Ajansı tsunami alarmı verirken, kıyı kesiminde oturanların yüksek yerlere gitmeleri istendi. Yaklaşık 2 metre yükseklikte olacağı belirtilen tsunami dalgalarının, ülkenin kuzeydoğusunda 480 kilometreden uzun bir kıyı şeridini etkileyebileceği belirtildi. Birkaç saat sonra ise tsunami alarmı kaldırıldı.



İlk depremden sonra patlak veren nükleer krizin devam ettiği Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali’nden ise 7.4 büyüklüğündeki depremin yeni hasara yol açmadığı açıklandı. Ancak santralde rektör soğutma çalışmalarına katılan işçiler boşaldıldı. Geçen ayki depremde en az 25 bin kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.









