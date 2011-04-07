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Dünya

FUKUŞİMA, ÇERNOBİL KADAR KÖTÜ DEĞİL VİYANA (A.A)

07 Nisan 2011 02:34

-FUKUŞİMA, ÇERNOBİL KADAR KÖTÜ DEĞİL VİYANA (A.A) - 06.04.2011 - BM Atomik Radyasyonun Etkileri Bilim Komitesi Başkanı Wolfgang Weiss, Japonya'daki deprem ve tsunaminin ardından radyasyon yaymaya başlayan Fukuşima nükleer santralindeki durumun, eski SSCB'deki Çernobil nükleer kazası kadar kötü olmadığını söyledi.  Fukuşima'daki durumun, ABD'de 1979'da meydana gelen Three Mile Island olayındaki durumla, Çernobil arasında olduğunu belirten Weiss, Three Mile Island olayında çevreye salınan radyasyon düzeyinin Fukuşima'da aşıldığını, ancak Fukuşima çevresindeki radyasyon düzeyi Çernobil ile karşılaştırıldığında, Fukuşima'nın, Çernobil'in defalarca kat altında kaldığını ifade etti. Weiss, "Fukuşima, ikisinin arasında. Çernobil kadar dramatik değil, Three Miles Island'dan ise daha ciddi" dedi.  Aynı zamanda Almanya Radyasyon Korunma Kurumu üst düzey yetkilisi olan Weiss, Fukuşima'nın okyanus kıyısında bulunmasının bir şans olduğunu, buradan çıkan radyasyonun büyük bölümünün okyanusta dağılarak seyreleceğini, Çernobil'de ise çevrenin hep kara olduğunu, dolayısıyla Çernobil'in insanlar üzerinde yol açtığı etkiye kıyasla Fukuşima'nın etkisinin sınırlı olacağını belirtti.  

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