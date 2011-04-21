-FUKUŞİMA BÖLGESİNE GİRİŞ YASAK TOKYO (A.A) - 21.04.2011 - Japonya'da 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde zarar gören Fukuşima nükleer santralinin 20 kilometre çapındaki tahliye bölgesinin, girişe yasak bölge ilan edilmesine karar verildi. Japon hükümetinden yapılan açıklamada, kararın Başbakan Naoto Kan'ın bölgeyi ziyaret ettiği sırada alındığı belirtilirken, yasaklamanın bu geceden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi. Polisin, bölgede yaptığı kontroller sırasında, radyasyona bağlı riskler yüksek olmasına rağmen 60 kadar ailenin bölgede yaşamaya devam ettiğini saptadığı belirtiliyor.