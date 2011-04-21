T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fukuşima 20 kilometrelik çembere alındı

Fukuşima nükleer santralinin 20 kilometre çapındaki tahliye bölgesinin, girişe yasak bölge ilan edilmesine karar verildi.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - Japonya'da 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde zarar gören Fukuşima nükleer santralinin 20 kilometre çapındaki tahliye bölgesinin, girişe yasak bölge ilan edilmesine karar verildi.

Japon hükümetinden yapılan açıklamada, kararın Başbakan Naoto Kan'ın bölgeyi ziyaret ettiği sırada alındığı belirtilirken, yasaklamanın bu geceden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Polisin, bölgede yaptığı kontroller sırasında, radyasyona bağlı riskler yüksek olmasına rağmen 60 kadar ailenin bölgede yaşamaya devam ettiğini saptadığı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24