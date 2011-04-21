Fukuşima 20 kilometrelik çembere alındı

T24 -

Japon hükümetinden yapılan açıklamada, kararın Başbakan Naoto Kan'ın bölgeyi ziyaret ettiği sırada alındığı belirtilirken, yasaklamanın bu geceden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Polisin, bölgede yaptığı kontroller sırasında, radyasyona bağlı riskler yüksek olmasına rağmen 60 kadar ailenin bölgede yaşamaya devam ettiğini saptadığı belirtiliyor.