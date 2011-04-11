T24 - Derhal boşaltılması talimatı verilen ve kimsenin girmediği Fukushima bölgesine haftalar sonra ilk kez bir gazeteci girdi.





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Japon hükümeti 12 Mart'tan itibaren Fukushima Nükleer Reaktörü'nün 20 kilometre yakınındaki alanın boşaltılması talimatını vermişti. Bölge o tarihten itibaren terk edilmiş durumdaydı ve dünyayla hiçbir bağlantısı yoktu.

Tetsupo Jumbo adlı bir Japon gazeteci aracına yerleştirdiği bir radyasyon ölçüm cihazıyla bölgeye girdi ve yaklaşık 1 aydır kimsenin girmediği terkedilmiş şehri videoya kaydetti.

Jumbo videoda, tsunami sırasında yıkılan evler, yollar ve köprülerin olduğu gibi bırakıldığını; insanlara ait hayvanların ise sokaklarda başıboş bir şekilde dolaştığını, radyasyon seviyesinin de yasal sınırların çok üzerinde olduğunu söylüyor.

20 kilometrelik alan içerisinde sadece birkaç araba gören gazetecilerin karşılaştıkları ağır yük kamyonlarının şoförlerinin de radyasyona dayanıklı elbise giydikleri ve gaz maskesi taktıkları gözleniyor.

Videodaki altyazılarda ise reaktörlere yaklaştıkça radyasyon seviyesinin hızla arttığı ve boşaltılması gerektiği söylenen 20 kilometrelik bölgeye girildiğine dair çevrede herhangi bir işaret olmadığı belirtiliyor.

Reaktörün çevresindeki 17 kilometrelik çembere girince radyasyon cihazı çevredeki radyasyonun saatte 2,5 µSv’nin üzerine çıktığını, yani insan sağlığına zarar verecek boyutlara ulaştığını gösteriyor.

15 kilometrede radyasyon seviyesi 6,47 µSv’ye çıkıyor. Deprem sırasında yıkılan bir yol tamir edilmediği için gazeteciler başka bir yoldan gitmek zorunda kalıyorlar.

Yer yer azalıp artan radyasyon seviyesi bir noktadan sonra 100 µSv’nin üzerine çıkıyor ve her adımda birkaç birim artıyor.

Gazateciler santrale 1,5 kilometreden daha fazla yaklaşmıyorlar.





