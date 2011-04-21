Fukişima çevresine girişler yasaklandı

T24

Bölgede 80 bin kişi yaşıyordu



Bu yöndeki açıklama, Japonya'nın kuzey doğusundaki deprem bölgesini ziyaret eden Başbakan Naoto Kan'dan geldi. Japon hükümetinin, santralin 20 kilometre çevresinde oluşturulan yasak bölgeye girilmemesi yolunda uyarılarda bulunmasına karşın, polis 60 kadar ailenin bölgede yaşadığını tespit etmişti. Yetkililer, radyasyona maruz kalınmasını sınırlandırmak ve yağmalamaları önlemek için bölgeye girişleri kontrol etmek istediklerini söylüyor. Fukuşima Nükleer Santrali'nin bazı reaktörlerinden ve tüketilmiş yakıt depolama bölgelerinden radyasyon sızıyor.11 Mart'taki deprem ve tsunamiden kısa süre sonra halka, bölgeyi terk etmeleri çağrısı yapılmıştı. Ancak bu çağrı yasal bir zorunluluğu yansıtmıyordu. Geçmişte bölgede yaşayan şimdilik ise çeşitli spor salonlarında kalan 80 bin kişi bugün sadece iki saatliğine eşyalarını toplamaları için evlerine dönebilecek. Yetkililer nezdinde yapılacak bu ziyaretlerde alınan eşyalarda radyasyon olup olmadığı da kontrol edilecek. Japonya hükümeti deprem felaketi sonrası 20 kilometrelik tahliye bölgesinin 10 kilometre dışında yaşayanların da, dışarda dolaşmamaları gerektiğini bildirmişti. Daha sonra bu kişilere de bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yapılmıştı. Japonya'da deprem ve tsunami sonucu şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişinin öldüğü bildirildi. Ülkede 13 binden fazla kişi de kayıp.