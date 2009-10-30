Fujitsu Türkiye’yi bölge üssü seçti

Japon bilgisayar üreticisi Fujitsu, 2 milyon dolar yatırımla Türkiye’de masaüstü bilgisayar üretimini başlattı. Fujitsu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Satoru Hayashi, Almanya dışında PC üretimi yaptıkları tek ülke olan Türkiye’yi bölgede PC üretiminde merkezi yapacaklarını söyledi.



Japon bilgisayar üreticisi ve bilgi teknolojileri altyapı firması Fujitsu, üretim yaptığı ülkeler arasına Türkiye’yi de ekledi. Japonya ve Avrupa’da bilgisayar üretimi yapan Fujitsu, 2008’den beri test üretimleri yaptığı Türkiye’yi, bölgede üretim merkezi olarak konumladı. Firma, geçen yıl 30 bin masaüstü bilgisayar ürettiği Türkiye’de, 2010 yılında 70-100 bin adetlik üreterek, çevre ülkelere de ihracat planlıyor.



Firmanın yeniden yapılanması ve Türkiye’deki PC üretiminin duyurulması için Türkiye’ye gelen Fujitsu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Satoru Hayashi, Almanya dışında PC üretimi yaptıkları tek ülke olan Türkiye’yi önemsediklerini söyledi. Kendileri için dönüm noktası olan şu günlerde Türkiye’nin stratejik önemine değinen Hayashi, şunları söyledi: “Türkiye, zengin potansiyeli ve dinamikleriyle geleceğin en önemli ekonomilerinden biri olmaya aday. Bunun farkında olduğumuz için kendi merkezlerimiz dışında sadece Türkiye’de PC üretimi yapıyoruz. Üretim bandımızı genişletmek için bölgedeki fırsatları araştırmaya devam ediyoruz.”



Türkiye’yi önemsiyoruz



Fujitsu Türkiye’nin iş operasyonlarında Fujitsu Avrupa’ya bağlı faaliyet gösterdiğini hatırlatan Satoru Hayashi, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’yi önemsiyoruz. Japonya ve Avrupa’daki kendi üretim merkezlerimiz dışında başka bir ülkede üretim yapmıyoruz. Buna rağmen geçen yıl masaüstü bilgisayarlarımızı Türkiye’de de üretmeye başladık. Türkiye gelişen ekonomisi ve dinamik nüfusu ile teknolojiye ve internete çok hızlı uyum sağladı. Bilgi çağının standartlarını yakalama çabasında olduğunu görüyor, bunu takdir ediyoruz.”



100 bin PC üretilecek



Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim de, 2 milyon dolarlık yatırımla başlattıkları PC üretimini Informatik firmasının tesislerinde gerçekleştirdiklerini aktararak, şu bilgileri verdi: “Üretimde 50 kişi istihdam ediliyor. Günde bin PC üretecek kapasitemiz var. 2010 yılında 70-100 bin PC üretimi hedefleniyor. Şu anda üretilen PC’ler iç pazara yönelik. Önümüzdeki yıllarda çevre ülkelere de ihracat düşünülebilir. Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler hedefte. Türkiye’de yaptığımız üretimle altı haftada yurtdışından getirilebilen bir PC’yi bir haftada hazır hale getiriyoruz. Pazar ihtiyacına hızlı cevap vermek açısından üretime gidildi. Türkiye’nin büyüyen bir pazar olması ve bölge ülkelere açılma imkanı vermesi nedeniyle bölgede üretim merkezi haline getirilmesi düşünülüyor.”



Notebook üretimi planlar arasında



Fujitsu Türkiye Ülke Müdürü Halit Zaim, masaüstü bilgisayar yanında ileride notebook üretimini de düşünebileceklerini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’de 2009 yılı sonuna kadar 50-60 bin PC satışı hedefliyoruz.Geçen yılki satışımız 40 bin civarındaydı. Artık Türkiye’deki satışın tamam ını burada üreteceğiz. Esprimo ürün serisini üretiyoruz. Gelecek yıl da 100 bine yakın PC üretim hedefine paralel bir satış hedefi belirledik. Notebook tarafında ise kurumsal alana odaklıyız.

15 bin adet satışımız var. 2009 yılında 100 milyon dolarlık ciro yapacağız.”