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Fuhuşun şifresi: Koli geldi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile aracılık ettiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı

03 Aralık 2018 17:25

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile aracılık ettiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle şifreli konuştukları belirlendi.  
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerindeki bir evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yaklaşık bir ay süren takip sonucunda fuhuş yaptıkları ve birbirlerine müşteri buldukları iddia edilen H.Ç. ile D.T. ve kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık yaptığı öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 3 kişinin telefonda görüştükleri kişilerle \'müsaitsen gel\', \'koli geldi\' gibi şifreli iletişimde bulundukları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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