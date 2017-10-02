Fuhuşun şifresi 'gala gecesi'

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yabancı uyruklu 12 kadın ile bu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Müşterilerin, fuhuş için \'gala gecesi\' şifresini kullandıkları kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, bu kişilerin, yurt dışından getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledi.

2 aylık takibin ardından sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9\'u Kırgız, 1\'i Moldovalı, 1\'i Rus, 1\'i Özbek kadın ile bu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yüklü miktarda para ele geçirildiği de belirtildi.

Müşterilerin, fuhuş için \'gala gecesi\' şifresini kullandıkları kaydedildi.



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