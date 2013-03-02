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Fuhuş yaptırmak için canlı canlı mezara koymuşlar!

Gürcistan uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan 7 kişi, kadınları canlı canlı mezara gömdükleri ortaya çıktı

02 Mart 2013 14:00

Rize'nin Pazar ilçesinde 'fuhuş yaptırmak suretiyle insan ticareti yapmak, yer temin etmek sureti ile fuhuşa sevk etmek' suçlarından Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenen Gürcistan uyruklu Inga G.'nin cep telefonundaki kadınları zorla fuhuş yaptırma görüntülerini mahkeme heyeti dehşet içinde izledi.

Bir kadının canlı olarak mezara gömülme görüntülerinin damga vurduğu duruşmada, benzer suçtan hükümlü olan ve Erzurum Cezaevinde bulunan Inga G.'nin bu görüntüler sayesinde kadınları korkutarak fuhuşa zorlandığı belirlendi.

Duruşmada, Pazar ilçesindeki otel, bar, lokanta işletmeciliği yapan 7 kişi, 3 ila 24 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

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