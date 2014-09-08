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Dünya

Fuhuş yapan erkekleri sosyal medyada sergiliyorlar

ABD’nin California eyaletinde seks işçisi kadınlarla birlikte olurken ya da pazarlık yaparken yakalanan erkekler teşhir ediliyor

08 Eylül 2014 08:57

ABD’nin California eyaletinde polis, fuhuş yaparken yakalanan erkeklerin fotoğraf ve isimlerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Seks işçisi kadınlarla birlikte olurken ya da pazarlık yaparken yakalanan erkeklerin bu şekilde teşhir edilmesinin amacının bölgedeki fuhuş oranının azalması olduğu açıklandı.

California’nın Richmond şehrinde yaşayanlar, fuhuş yapanların internette teşhir edilmesinin şimdiden şehirde büyük bir değişime neden olduğunu söyledi.

Yerel KTVU haber kanalına konuşan oto tamircisi Jim Sciarroni, “Dükkanımın çevresinde bir çok kadın bekler ve onları görmeye gelen erkekler trafiğin sıkışmasına neden olurdu. Polis suçluların fotoğraflarını Facebook’ta yayınlamaya başladığından beri bu problem ortadan kalktı, trafik rahatladı” dedi.

California halkı yeni uygulamayı destekliyor olsa da insan hakları aktivistleri ve savunma avukatları insanların sosyal medyada bu şekilde teşhir edilmesinin kanunlara aykırı olduğunu savundu.

Uzmanlar fotoğrafı yayınlanan erkeklerin daha sonra suçsuz bulunması durumunda isimlerine sürülen lekeyi ortadan kaldırmanın mümkün olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

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