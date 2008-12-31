Fuhuş yapan erkek hapis yatacak

Norveç hükümeti, İsveç’i örnek alarak fuhuşa yasak getiriyor.



1 Ocak 2009’dan itibaren Norveç’te para karşılığı bir kadınla birlikte olan erkeğe, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve para cezası verilebilecek. Ülke içinde fuhuş yasaklanırken, yurtdışında fuhuşa karışan Norveçliler de aynı şekilde cezalandırılabilecek. Oslo’daki Kadın Evi’nin yetkilisi Olav Legdene, “Sokakta fuhuş yapan kadınların yarısının Doğu Avrupa ülkelerinden geldiğini, yüzde 40’ını da Nijeryalıların oluşturduğunu” kaydetti. Norveç’te fuhuş 106 yıldır serbestti.