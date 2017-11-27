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Fuhuş şüphelisi, polislere 1 milyon lira rüşvet teklif etti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Cahit Ç

27 Kasım 2017 14:14

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde \'fuhuşa aracılık etmek\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Cahit Ç. (51) gözaltına alındı. Kendisini bırakmaları karşılığında 2 polis memuruna 1 milyon lira rüşvet teklif ettiği iddia edilen Cahit Ç., tutuklandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık etmekten 4 suç kaydı bulunan ve halen aynı suçu işlemeye devam ettiği için hakkında yakalama kararı bulanan Cahit Ç.\'nin, Avsallar Mahallesi\'nde olduğu bilgisine ulaştı. Dün gece harekete geçen polis, şüpheliyi otomobiline binmek üzereyken yakaladı. Cahit Ç., iddiaya göre kendisini gözaltına alan 2 polis memuruna serbest bırakmaları karşılığında 500\'er bin lira rüşvet teklifinde bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında \'fuhşa aracılık etmek\' ve \'görevli memura rüşvet teklif etmek\' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Cahit Ç., Alanya Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı.

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