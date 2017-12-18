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Fuhuş şüphelisi 11 kadın adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 11 kadın, adliyeye sevk edildi

18 Aralık 2017 18:21

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 11 kadın, adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, önceki gün Eskişehir, Konya ve Kocaeli\'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda \'para karşılığı fuhuş yapmak\' ve \'fuhuş için yer temin etmek\' ile suçlanan 11 kadını gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde, adliyeye sevk edildi.

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