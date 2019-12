Fuhuş pazarlığının şifreleri

T24 - Asayiş Şube ekipleri, fuhuş çetesinin her adımını fotoğrafladı, telefonlarını dinledi, banka hesaplarını didik didik etti. Çete hakkında 10 bin sayfalık belge topladı. Ancak 25 şüpheli sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti...

İşte fuhuş çetesinin birbirinden ilginç şifreleri... Kadın: Çanta, fuhuş: defile



İstanbul Asayiş Şube ekipleri, geçtiğimiz hafta düzenledikleri operasyonda Türkiye’nin dört bir yanına kadın pazarlayan bir fuhuş çetesini çökertti. Gözaltına alınan 25 kişi önceki gün mahkemeye sevk edildi. Ancak şüpheliler mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı ise mahkemenin serbest bırakma kararına dün itiraz etti. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Lüks hayata alıştırdılar



Polis, “Didi” lakaplı Dinçer Dinçsoy yönettiği iddia edilen ünlü mankenlerden üniversite öğrencilerine, ev hanımlarından sanatçılara kadar birçok kadını pazarladığı belirtilen çeteyi çökertmek için 1.5 yıl boyunca çok titiz bir çalışma yaptı. Operasyon sonrası gözaltına alının 25 şüpheliyi adliyeye sevk eden polis, çeteyle ilgili yaklaşık 10 bin sayfa belgeyi de minibüslerle taşıdı. Polisin savcılığa gönderdiği 512 sayfalık fezlekede, örgütün kadınları lüks hayata alıştırdığı ve bu hayatı sürdürebilmek için de fuhuşa teşvik ettiği öne sürüldü.



Çetenin müşterilerinin genellikle zengin işadamları ve medayada isimi geçen şahıslar oldukları belitilen fezlekede polisin yaptığı teknik ve fiziki takibin detayları da tek tek yer aldı. Fezlekede, örgüt yöneticilerinin telefon görüşmelerinde şifreli kelimeler kullanıldığına da yer verildi. Kadınlara “çanta”, fuhuşun organizasyonuna ise “defile” dediği ortaya çıktı.



Polis, çete üyelerinin banka hesaplarını bile inceleme altına aldı. Dinçer Dinçsoy’un banka hesabında 71 bin TL bulunduğu ortaya çıktı. Dinçsoy’un 2006’da tutuklanmasından sonra teknik takibe yakalanmamak için her ay telefonlarını değiştirdiği kaydedildi. Dinçsoy’un yargılandığı davanın Yargıtay’da karar beklediği ortaya çıktı.



Polis çetenin İstanbul ve başka illerde yaptığı birçok fuhuş amaçlı buluşmayı da görüntüledi. Çete üyelerini ve çete için fuhuş amaçlı kadınları adım adım izleyen polis, çetenin yüksek fiyatlarla zengin müşterilere pazarladığı manken ve üniversite öğrencisi kızları buluşma anında kaydetti. Çetenin sadık müşterilerinin isteği doğrultusunda şehir dışına fuhuş amaçlı gönderilen kadınlar havalimanında yine polis kameraları tarafından görüntülendi.





Eski futbolcu müşteriler



Çetenin yüksek fiyatlarla mankenleri pazarladığı iddia edilen kişiler arasında Beşiktaş ve Galatasaray’ın eski futbolcularının da bulunduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin kendi aralarında yaptığı telefon konuşmalarında ünlü futbolcularla para karşılığı birlikte olan mankenler ile ilgili bölümler de polisin teknik takibine takıldı.





‘Biri bizi izliyor, haberin olsun’



Polisin takip ettiği çete lideri Dinçer Ersoy’un şarkıcı E.P. ile yaptığı bir kafede konuşma da polisin takibine yakalandı:



E: Biraz şifreli konuşacam anla dediklerimi tamam mı. Bi yerden şimdi bi telefon aldım.

Dinçer: Hım.

E: Hani bi şeyler konuştuk ya.

Dinçer: Evet.

E: İptal et onları. Biz otururken birisi telefona bizi çekiyor bilgin olsun. Telefona çekiyor resmimizi.

Dinçer: Kim bu.

E: Dikkat et dinlenebilirsin.

Dinçer: Kafayı yemişler.

E: Dikkatli ol aman hemen bana şeyden haber geldi alttan haber geldi.

Dinçer: Allah Allah.

E: Dikkat et yani biraz şey altına alabilirler senin kontrol altına.





Hukukta okuyan 88’li sarışın



Dİnçer Dinçsoy, zengin bir müşterisine fuhuş amaçlı göndereceği genç kızı böyle tanıtıyor...



X şahıs: Bu gönderdiğin kızların o sarışın bundan güzel mi, sarışın nasıl?

Dinçer: Sarışın hiç estetik yok. 88’li benle iki defa yaptı. Bu üçüncü olacak hukukta okuyor... Üniversitesinde uzun boylu çok güzel cici böyle bıcır bıcır bir kız.

X şahıs: Tamam 1.5’ta bekliyorum Dinçer. Ne verecem.

Dinçer: Aynı ver ona da ver yani... 3-4 saat oturur sorun yapmaz.





‘3 saat kalacaksın, 2 milyar alacaksın’



Y şahıs: He tatlım alo...

Dinçer Dinçsoy: Çaktırma müsait bi yere geç yabancı dil konuşuyomuş gibi yap. Aşkım 2 saat demişsin 1 saat daha kal ekstradan 1 milyar sen 1 milyar ben 2 milyar alacaksın. Tamam biraz fazlaya çıkarttım.



Çetenin İzmir’e fuhuş için gönderdiği D.I. adlı genç kadın, Atatürk Havalimanı’nda uçak bileti alırken polis kamerasına böyle takıldı.