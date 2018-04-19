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Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i bugün adliyeye sevk edildi

19 Nisan 2018 19:17

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5\'i bugün adliyeye sevk edildi. Aralarında emekli imam Muttalip V.\'nin de bulunduğu şüphelilerden 4\'ü tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 17 Nisan Salı günü Samsun\'un ilçeleri ile Ordu ve Ünye\'de eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. 14 ekip ve 41 polis ile düzenlenen \'Roko\' adlı operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen emekli imam Abdulmutalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. ile Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 10 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan emekli imam Muttalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Melek E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken emekli imam Muttalip V. ile Emre M., Selami S., Ramadan Ş., \'fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık yapmak ve yer temin etmek, fuhşa zorlamak\' suçundan tutuklandı.

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