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FUHUŞ OPERASYONUNDA 25 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2011 11:41

-FUHUŞ OPERASYONUNDA 25 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - İstanbul'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi, adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin 7 aylık çalışması ve teknik takibi sonucunda 200 polisin katılımıyla 70 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.  Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında 2 minibüse bindirilerek önce götürüldükleri Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 25 şüpheli daha sonra Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüler.

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