Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 11\'i adliyeye sevk edildi, yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Zonguldak, Karabük ve Bartın\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden fuhuş yaptıkları tespit edilen Azerbaycan uyruklu J.T., G.O., I.A. ve Kırgızistan uyruklu G.A., sınır dışı edildi. 11 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI