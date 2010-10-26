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FUHUŞ OPERASYONUNDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI BURDUR (A.A)

26 Ekim 2010 13:06

-FUHUŞ OPERASYONUNDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI BURDUR (A.A) - 26.10.2010 - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 11'i tutuklandı. Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 5'i kadın 18 zanlı, mahkemeye çıkarıldı.  Mahkeme, 1'i kadın 11 zanlıyı ''fuhuş amacıyla teşekkül oluşturmak'' ve ''zorla fuhuş yaptırmak'' suçlamasıyla tutukladı. Diğer zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Burdur'un Yeşilova ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilova İlçe Emniyet Amirliğinin 3 otele eş zamanlı düzenlediği operasyonda 1'i yabancı uyruklu 14 kadın ile bu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu 48 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda ayrıca, çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap, az miktarda esrar, kadınlar tarafından imzalanmış senetler, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, çeşitli boyutlarda bıçaklar ele geçirilmişti.

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