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Fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de polis tarafından düzenlenen 'Süpürge' adlı fuhuş operasyonunda, apart pansiyon, motel ve otellerini fuhuş amaçlı kullandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

14 Aralık 2018 15:43

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de polis tarafından düzenlenen \'Süpürge\' adlı fuhuş operasyonunda, apart pansiyon, motel ve otellerini fuhuş amaçlı kullandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı.
Erdek ilçesinde bazı apart pansiyon, motel ve otel sahiplerinin, iş yerlerini fuhuş amaçlı kullandırdığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.S. (59), Ö.A. (54) ve N.Y.\'yi (55) gözaltına aldı. Ö.A. ve N.Y. savcılık talimatıyla emniyette salıverildi.  Adliyeye sevk edilen S.S. ise savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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