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Fuhuş operasyonlarını önceden bildiren polisin de bulunduğu şebekeye operasyon

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si polis 5 kişi gözaltına aldı

21 Şubat 2018 15:49

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR ve İstanbul\'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2\'si polis 5 kişi gözaltına aldı. Mahkemece tutuklanan polis memuru K.B.\'nin, kentte polisin fuhşun önlenmesine yönelik düzenleyeceği operasyon, denetim ve uygulamaları önceden şüphelilere bildirdiği, yabancı uyruklu kişiler hakkında işlem yapılmasını engellediği iddia edildi.
Diyarbakır Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü\'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, \'Fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi\' suçlarına yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, polis geçen hafta Diyarbakır ve İstanbul\'da birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, 2\'si polis 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden polis memuru K.B.\'nin, Diyarbakır\'da polisin fuhşun önlenmesine yönelik düzenleyeceği operasyon, denetim ve uygulamaları önceden eğlence mekânlarına bildirdiği, buradaki yabancı uyruklu şüpheliler hakkında işlem yapılmasını engellediği iddia edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru K.B. ile kendisini polis olarak tanıtan T.A. ve bu şüpheliye sahte polis kimlik kartı temin eden M.D. tutuklandı. Polis memuru R.T. ile yine kendisini polis olarak tanıtan G.A. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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