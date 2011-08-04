Fuhuş mağduruna sığınma evi

T24 -

Sığınmaevi zorunlu olacak

Ayrımcılık yapılmayacak

Yeni bir model olacak





Ramazanda Türkiye’yi gezecek





Hürriyet'in haberine göre, şiddet mağdurlarının yardım için başvurduğu 183 Alo Şiddet hattının 155 Polis İmdat hattı ile entegre edileceğini belirten Şahin, “Hangi hattı ararsanız arayın, polis yardımınıza gelecek. Şiddet hattını doğrudan Polis İmdat’la ilişkilendireceğiz” dedi. Şahin, yeni projeleriyle ilgili şunları söyledi:“Atacağımız adımlardan biri, kadın sığınmaevleriyle ilgili olacak. Biliyorsunuz belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin sığınmaevleri var. Yasada değişiklik yapacağız. ‘50 binin üstünde nüfusu olan yerlerde sığınmaevi açılabilir’ ifadesini ‘açılır’ şeklinde değiştireceğiz. Zorunluluk haline getireceğiz. Bu ifade maalesef bazı belediyeler tarafından yanlış kullanılıyor. İl özel idareleri de sığınmaevi açacak.Sığınmaevlerine belli bir standart getireceğiz. Nasıl özel veya kamu kreş açarken, mekan olarak belli standartlar ve kurallara uymak zorunda. Sığınmaevleri de öyle olacak. Fuhuş yapan, şiddet gören, ekonomik güçlük içinde olanlarla ilgili ayrı ayrı uygulamalar var. Bunları belli kurallara bağlayacağız ki; denetim yaparken ne istediğimiz belli olsun.Denetim mekanizması yeterli değil. Sadece alt yapı açısından değil, kadınların korunma biçimi, kalış süreleriyle ilgili de standart düzenleme olması gerekir. Bu kapsamda Türkiye’deki tüm sığınmaevlerinin yöneticilerini çağırıp, onlarla bir toplantı yapacağız. Yeni bir model ortaya çıkarmak istiyoruz."Bakan Fatma Şahin, ramazanda tüm şehirleri ziyaret edip yaşlı, çocuk ve engellilerle görüşeceğini belirterek, “1 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclis’i açıldığında, hangi ilde ne eksikliğimiz var, bunun çalışmasını yapacağız” dedi. Hakkâri’de incelemelerde bulunmak üzere, dün tarifeli uçakla Van’a giden Şahin, Ferit Melen Havaalanı’nda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin daha sonra, polis helikopteriyle Hakkâri’ye gitti.